Vaccini Moderna e Pfizer, novità dall'Ema

Via libera a Moderna per bimbi di 6-11 anni, sì booster Pfizer a ragazzi over 12

Vaccino Moderna e vaccino Pfizer, due importanti novità dall'Ema, Agenzia europea del farmaco. E' arrivato infatti il via libera al vaccino di Moderna nei bimbi dai 6 agli 11 anni. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere per Spikevax* un'estensione dell'indicazione, includendo anche questa fascia d'età. Spikevax è già autorizzato per la somministrazione negli over 12. Via libera inoltre dell'Agenzia europea del farmaco al booster del vaccino anti-Covid di Pfizer anche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d'età.