Vaccini, Padellaro: "Cacciari? Si informa sul web, ma se lo dicesse un suo studente..."

Vaccini anti Covid, Antonio Padellaro commenta a Piazzapulita le posizioni di Massimo Cacciari espresse recentemente a Otto e Mezzo: "Non ho capito cosa volesse dire, ci dica chi è l'emerito professore di Nottingham", spiega il giornalista, che continua: "Davanti all'obiezione no vax lui ha detto 'io mi sono vaccinato, sono per i vaccini, la vaccinazione è necessaria'. E allora? 'Il vaccino dei bambini, l'emerito professore di Nottingham...', ma ci dica chi è! E poi - sottolinea ancora Padellaro - ci dice anche che lui dalla mattina alla sera si informa sul web, che per un professore universitario, un docente, un cattedratico del suo livello...Se lo dicesse un suo studente, gli direbbe 'scusi, si accomodi'".

"Io penso che Cacciari abbia tutto il diritto di esprimere i suoi dubbi, ma ad esempio non ha toccato il tema Green pass che può porre dei problemi che riguardano proprio l'applicazione della Costituzione, e invece parlava di altre cose", le parole di Padellaro.