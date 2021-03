Vaccini Pfizer, Astrazeneca e Moderna: le dosi in arrivo in Italia

"Un milione di vaccini anti Covid Pfizer, 1,3 di Astrazeneca e oltre 500mila di Moderna arriveranno in Italia il prossimo 29 marzo. Reperiremo, inoltre, medici e infermieri con apposite convenzioni". Lo ha affermato il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, al termine del sopralluogo al polo fieristico di Catanzaro Lido, dove sorgerà l’hub vaccinale del territorio catanzarese.

"Ci sono grandi potenzialità per fare hub vaccinali in Calabria. Ne faremo quattro, il primo sarà a Catanzaro, in quest’area fieristica che il sindaco Abramo ha gentilmente reso disponibile", ha dichiarato il commissario per l’emergenza Covid. "C’è la struttura – ha spiegato il generale -, l’infostruttura, la parte logistica che rivestiremo con gli assetti capacitivi, sanitari e tecnici. Accelereremo sulla somministrazione dei vaccini costruendo questi grandi hub e facendo arrivare le dosi necessarie in tempo".