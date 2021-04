Vaccini Pfizer, Moderna e J&J: quante dosi arriveranno in Italia

Milioni di dosi di vaccini anti Covid fra Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson in arrivo in Italia. A dare i numeri dei prodotti che arriveranno nel secondo trimestre 2021 è il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa Giorgio Palù, stamane ospite di 'Buongiorno' su Sky Tg24.

"Nel secondo trimestre dell'anno - spiega - saranno in arrivo 17 milioni di dosi di vaccino anti Covid di Pfizer, e da J&J verso fine aprile ne arriveranno altre 7-10 milioni. Moderna arriverà in una quantità più bassa e CureVax arriverà un po' più in là. Quindi abbiamo a disposizione dosi sufficienti per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno". Il raggiungimento di questa soglia, ha spiegato Palù, "dipenderà anche dagli arrivi dei prossimi giorni e dall'organizzazione, che però ha preso una marcia molto attiva. Siamo arrivati a 250mila vaccinazioni al giorno, quando saremo a 500mila potremmo arrivare alle coperture che ci ha assicurato il generale Figliuolo e che ci mettono in sicurezza".