Vaccini Pfizer, un milione di dosi in più per l'Italia ad agosto

Un milione in più di vaccini Pfizer per l'Italia a partire dalla seconda settimana di agosto. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l’Italia ha infatti ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto. Queste ulteriori dosi permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre.