Vaccini, Ue: in settimana metà adulti immunizzati con prima dose

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen via social: "Trecento milioni di dosi inoculate, 245 milioni di vaccinazioni"

"Questa settimana raggiungeremo una nuova pietra miliare: la metà degli adulti dell'Ue avrà ricevuto la prima dose" di vaccino anti-Covid. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social. Finora, continua, sono state consegnate 300 milioni di dosi, per 245 milioni di vaccinazioni, cosicché "il 46% degli adulti ha ricevuto almeno una dose".

Intanto i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno approvato le conclusioni in materia di Covid-19, esprimendo "compiacimento per l'accordo sul certificato digitale" e sostenendo "la solidarietà internazionale per almeno 100 mln di dosi di vaccini anti Covid entro fine anno", riferiscono fonti Ue.