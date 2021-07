Vaccini under 40, Bassetti: "Politici evitino gravi uscite"

Sui vaccini agli under 40, "alcune affermazioni non andrebbero fatte dai politici, ma bisognerebbe chiederlo ai medici e ai sanitari. Chi ha meno di quarant'anni dovrebbe essere vaccinato perché dobbiamo arrivare a una copertura più larga possibile. Ho fatto vaccinare i miei figli, 12 e 16 anni, e consigliato ai miei nipoti che hanno 15 e 30 anni di immunizzarsi. Quindi non sono per niente d'accordo sul fatto che chi è under 40 non debba vaccinarsi. E' un grave errore dare messaggi del genere da parte dei politici e non mi trovo assolutamente d'accordo con questo tipo di dichiarazioni". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando le interviste del leader della Lega, Matteo Salvini, e del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che si sono detti contrari alle immunizzazione per gli under 40.