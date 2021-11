Vaccino 5-11 anni, Gismondo: "Su bimbi sani mancano dati rischi-benefici"

Secondo la virologa "non sussiste il problema di essere serbatoio di infezione per gli adulti e i nonni perché tendenzialmente dovrebbero essere già vaccinati"

"Al momento non ci sono dati sufficienti per poter avvalorare la scelta del vaccino anti-Covid nella fascia d'età 5-11 anni, anche perché non ci sono dati validi sul rapporto rischio-beneficio. Questo lo dico ovviamente per i bambini in buona salute. Discorso diverso per i fragili, perché tutti i fragili, di qualsiasi età, dovrebbero essere vaccinati". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino Pfizer/BioNTech negli under 12.

"Peraltro per i bambini non sussiste il problema di essere serbatoio di infezione per i nonni, per gli adulti", osserva l'esperta, soprattutto perché "tendenzialmente gli adulti e i nonni dovrebbero essere già vaccinati. Anzi - ribadisce - proprio loro dovrebbero essere obbligatoriamente vaccinati".