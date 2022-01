Vaccino 5-11 anni, quanti hanno ricevuto almeno una dose

Sono 459.251 i bambini in Italia che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. E' quanto emerge dai dati aggiornati del report vaccini sulla popolazione 5-11 anni. Si tratta del 12,56% della popolazione 5-11 anni. Di questi 587 hanno ricevuto anche la seconda dose, ossia lo 0,02%, e dunque hanno completato il ciclo vaccinale. Tra i 5-11 anni il totale dei guariti da al massimo sei mesi è di 141.199, il 3,86% della popolazione 5-11 anni.

"A livello pediatrico possiamo vedere che nell'andamento dei casi" Covid "c'è stato un rallentamento della crescita nella curva dei 5-11enni", ma la curva ha sempre un segno positivo, spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio Covid.

"E vediamo che le altre curve mostrano un andamento in crescita anche in queste fasce d'età. Possiamo vedere anche l'impatto dei ricoveri pediatrici: sebbene limitati mostrano come ci sia necessità di ricovero anche per i bambini e ragazzi in fascia d'età sotto i 19 anni".