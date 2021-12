Vaccino 5-11 anni, Rasi: "Nei reparti crescono i casi tra bambini"

Vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5-11 anni, la campagna di immunizzazione partirà a breve. ''Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l'ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l'ha fatto'' ha detto il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido Rasi, a Mezz'ora in più' sui 'Rai3'. ''La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere nei reparti forme di covid severo nei bambini, il covid nei bambini può durare a lungo come il long covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il vaccino''.

''I 4 milioni di bambini vaccinati in America, che sono più di tutta la popolazione pediatrica che dobbiamo vaccinare in Italia, non hanno avuto nessun segnale importante anzi molti meno effetti collaterali rispetto alla fascia 12-18'' aggiunge.

Quanto alla campagna vaccinale in Italia, conclude, ''mi aspettavo numeri peggiori, all'inizio della campagna c'era un 33% che era determinato a farsi il vaccino adesso siamo a un 15-12%. Tutto sommato c'è stato un guadagno di chi dice il vaccino è sperimentale lo faccio lo stesso''.