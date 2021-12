Vaccino ai bambini, Locatelli: "Bel regalo di Natale"

"Percorsi dedicati all'interno degli hub vaccinali soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati"

''Il 16 dicembre si inizia a vaccinare i bambini. Credo sia un bel regalo di Natale per i bambini''. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a Che tempo che fa. Ci saranno ''dei percorsi dedicati all'interno degli hub vaccinali soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati'' e per la prenotazione ci sarà un sistema ''simile a quello degli adulti, sarà fondamentale il coinvolgimento di pediatri e famiglie''.