Vaccino AstraZeneca, attenti a falso comunicato Aifa

(Adnkronos)

Attenzione al falso comunicato Aifa che circola in rete in merito al vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Su Internet, mette in guardia il 'Commissariato di Ps-Online', pagina Facebook della Polizia di Stato, "sta circolando unfalso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha smentito la notizia ribadendo che l'unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d'uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. Si ricorda che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili, riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid-19, sono quelle reperibili sul sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco www.aifa.gov.it".

E ancora, in un post precedente, la Polizia avverte che "stanno pervenendo numerose segnalazioni riguardanti una campagna fraudolenta correlata alla somministrazione dei vaccini Covid-19 rivolta, in particolare, a soggetti ultra–ottantenni. Nel dettaglio - si legge nel post - diversi assistiti hanno ricevuto SMS con i quali vengono invitati a contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito. Si invita a diffidare di tali messaggi".