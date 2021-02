Vaccino AstraZeneca in Italia, a chi andranno le dosi

(Adnkronos)

Il vaccino AstraZeneca contro il coronavirus approda in Italia. Dalla prossima settimana saranno somministrate le prime dosi. E' il commissario straordinario Domenico Arcuri ad illustrare a chi verranno destinate le dosi del farmaco. Il primo stock di 249.600 dosi sbarcherà in Italia domani e sarà pronto per l'uso dalla prossima settimana. "Da domani le prime 249.600 dosi vaccino AstraZeneca arriveranno in Italia, verranno stoccate e saranno distribuite alle regioni. Dalla prossima settimana potremo iniziare a somministrare le dosi agli italiani", spiega. "Il vaccino AstraZeneca è stato approvato con l'indicazione che vada somministrato preferibilmente alle persone con meno di 55 anni. Abbiamo condiviso con le regioni l'avvio di un percorso parallelo nella campagna di vaccinazione: abbiamo deciso di continuare a destinare i vaccini di Pfizer e Moderna alla progressiva copertura della popolazione più a rischio di letalità", dice ancora.

A chi andrà il farmaco AstraZeneca? "Abbiamo deciso di cominciare con insegnanti, forze dell'ordine, forze armate, lavoratori dei servizi essenziali, personale carcerario e persone chi vive all'interno delle carceri. L'obiettivo è abbassare la moltiplicazione dei contagi", dice il commissario. "In attesa di avere nuovi riscontri, il vaccino AstraZeneca è destinato ad una fascia anagrafica precisa e lo destiniamo a ridurre il più possibile il contagio. Con gli altri due vaccini, continuiamo a ridurre la propensione alla letalità: i due obiettivi sono complementari".