Vaccino AstraZeneca, Oxford: "Buone risposte immunitarie in anziani"

(Adnkronos)

Il vaccino anti Covid sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford innesca "buone risposte immunitarie" negli anziani, anche se mancano ancora i dati sulla sua esatta efficacia. Lo ha assicurato Andrew Pollard, direttore dell'Oxford Vaccine Group, replicando a quei Paesi europei che, malgrado l'Ema lo abbia approvato per tutte le età, hanno raccomandato il vaccino solo per una fascia della popolazione, escludendo gli anziani.

"Non capisco cosa significhi questa dichiarazione", ha detto Pollard replicando alle affermazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui il vaccino è "quasi inefficace" tra le persone sopra i 65 anni.

"Il punto è che abbiamo meno dati sugli anziani, motivo per cui le persone hanno meno certezze sul livello di protezione (del vaccino, ndr) - ha chiarito il professore in un'intervista al programma 'Today' di Bbc Radio 4 - Ma abbiamo buone risposte immunitarie negli adulti più anziani, molto simili a quelle negli adulti più giovani: la protezione che vediamo è esattamente nella stessa direzione e di livello simile".