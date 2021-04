Vaccino AstraZeneca, seconda dose diversa? Cosa dice l'Oms

Dopo l'idea della Francia di dare alle persone sotto i 55 anni di fare il richiamo con Pfizer o Moderna: "Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento"

Il 'mix and match' fra i diversi vaccini anti-Covid? Secondo l'Oms "non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento". Lo ribadisce Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del Dipartimento di Regolamentazione e Prequalificazione dell'agenzia Onu, commentando la decisione della Francia di dare un richiamo con un vaccino diverso agli under 55 vaccinati con AstraZeneca per la prima dose. "Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa è l'unica risposta che posso dare", ha puntualizzato l'esperto Oms, facendo il punto sulle indicazioni attuali, basate sulle informazioni presenti.

"Il sottocomitato Covid-19 del Comitato consultivo globale dell'Oms sulla sicurezza dei vaccini ha esaminato le informazioni disponibili dall'Europa e altre regioni e ha affermato che una relazione causale tra il vaccino" di AstraZeneca "e il verificarsi di coaguli con piastrine basse è plausibile, ma sono necessarie ulteriori indagini", ha detto dal canto suo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto aggiornamento sulla situazione di Covid-19.

"All'inizio di questa settimana", ha ricordato il Dg, l'Agenzia europea del farmaco Ema "ha detto che questi insoliti coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino AstraZeneca". "L'Oms, insieme all'Ema e all'ente regolatorio britannico Mhra, continuano a raccomandare che i benefici di questo vaccino superano il rischio di questi effetti collaterali molto rari", ha puntualizzato Tedros. "In questo caso il rischio di morte e malattia severa da Covid è molte volte più alto del rischio molto piccolo correlato alla vaccinazione".