Vaccino AstraZeneca, "stop export dosi in Australia dimostra disperazione"

(Adnkronos)

L'Italia ha bloccato l'invio di 250mila dosi del vaccino anti Covid di AstraZeneca destinate all'Australia, ricorrendo alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l'export di vaccini anti Coronavirus al di fuori dell'Unione Europea, come riportato dal Financial Times. E per il ministro australiano delle Finanze, Simon Birmingham, "questa è una dimostrazione di quanto bene continui a fare l'Australia rispetto alla disperazione di altri Paesi", ha dichiarato a Sky News Australia. "Il mondo si trova al momento in un territorio inesplorato. Non è sorprendente che alcuni Paesi non rispettino le regole", ha aggiunto il ministro.