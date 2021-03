Vaccino, Bassetti: "Contagiosità ridotta del 90% in 15 giorni"

Con la copertura del vaccino anti covid la contagiosità è ridotta "di oltre il 90%" già "dopo 15 giorni". A dirlo è il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in un post sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo una prova importante dell'efficacia dei vaccini per Covid anche a ridurre la trasmissione del virus. In questo articolo pubblicato su Nature - spiega lo scienziato - si vede che chi si contagia dopo essere stato vaccinato tra il giorno 12 e il giorno 37 ha una carica virale molto più bassa di chi non è vaccinato".

"Si assiste - prosegue Bassetti - ad una riduzione di oltre il 90% della contagiosità già dopo 15 giorni. Quindi virus presente nel tampone, ma con bassa probabilità di passare ad altri. Un altro punto a favore dei vaccini. L'ennesimo".