Vaccino covid, 3,4 mln di over 50 senza nessuna dose

Sono 3,4 milioni (3.460.070) gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il covid-19. Secondo quanto emerge dal report settimanale vaccini anti-covid della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Sono 1.701.135 le persone che rientrano nella fascia di età 50-59 che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid pari al 17,63% del totale. Nella fascia 60-69 mancano all'appello 947.294 persone (il 12,54%) e tra i 70 e i 79 non hanno fatto la prima dose ancora 527.132 persone. Per quanto riguarda gli over 80 sono 248.509 i non vaccinati pari al 5,45%.