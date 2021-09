Vaccino covid 5-11 anni, Ema: "In autunno i dati"

"Negli adolescenti over 12 rapporto benefici-rischi si conferma positivo"

Vaccino anti-covid per la fascia 5-11 anni, nel corso dell'autunno arriveranno i primi dati "così da capire se il rapporto positivo benefici-rischi resta valido". Lo ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

Quanto agli adolescenti che già possono essere immunizzati, l'esperto ha confermato come "positivo il rapporto benefici-rischi dei due vaccini anti-Covid a mRna", ossia Pfizer/BioNTech e Moderna, "che sono autorizzati per l'uso dai 12 anni in su".