Vaccino covid 5-11 anni, Sileri: "Se arriverà lo farò ai miei figli"

Se arriverà il via libera al vaccino anti-Covid la facsia 5-11 anni "lo farò ai miei figli senza nessun problema". Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite de 'L'aria che tira' su La7, rispondendo alla domanda su come si comporterà quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie.

"E' chiaro che la norma sull'obbligo vaccinale" per gli operatori sanitari "è pro-tempore e non ci sarà in futuro un obbligo in eterno, ma oggi c'è un'emergenza. In base alla situazione epidemiologica a fine novembre-dicembre, è probabile che sarà prorogata", ha detto inoltre.