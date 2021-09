Vaccino covid 5-11 anni, Vaia: "Non correre"

Vaccino covid 5-11 anni, frena il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Non sempre ciò che si legge nei comunicati stampa delle aziende corrisponde a studi severi e condivisi dalla comunità scientifica - afferma all'Adnkronos salute - Sul vaccino anti-Covid ai bambini ci sono opinioni contrastanti. Eviterei quindi, in assenza di un parere autorevole delle agenzie regolatorie nazionali ed internazionali e dei Cdc, di intervenire da subito su una fascia si popolazione così sensibile".

Il direttore ritorna poi su alcuni nodi irrisolti su cui si è speso in prima persona, la scuola e i trasporti. "È come per le mascherine che francamente sono insopportabili a vedersi indossate dai bambini nelle scuole - ricorda - Non mi si dica che servono a proteggerli visto che mancano adeguati impianti di aerazione. Non sarebbe meglio tenere i bambini a distanza in classi più adeguate evitando questa tortura? Non lo dico solo io, ma gli operatori scolastici, i presidi e le loro rappresentanze. Mi spiace ripetermi - rimarca - per i trasporti poco o nulla è stato fatto, soprattutto nella grandi aree metropolitane".