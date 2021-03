Vaccino covid, a 91 anni cede dose a mamma di disabile

(Adnkronos)

A 91 anni dona la propria dose di vaccino alla mamma di un figlio disabile. Il gesto di generosità di un anziano, in Toscana, viene raccontata da La Nazione. Il quotidiano rivela la vicenda di cui è protagonista il signor Giovanni, identificato con un nome di fantasia. Il 91enne ha letto su La Nazione l'appello della donna che ha bisogno di tutelare i propri familiari più fragili. Il signor Giovanni non ci ha pensato due volte e ha offerto la dose di vaccino che gli spetterebber: "Non ho paura della morte, né di questo virus -ha detto- Il vaccino lo farò, ma se posso darlo a qualcun altro che ne ha bisogno più di me lo faccio più che volentieri".