Vaccino Covid, accordo Moderna-Baxter per produzione

Le americane Baxter International e Moderna annunciano un accordo in base al quale Baxter BioPharma Solutions contribuirà con attività di riempimento/finitura alla produzione di 60-90 milioni di dosi di vaccino anti-Covid Moderna nel 2021. La produzione - informa una nota congiunta - avverrà presso gli impianti di riempimento/finitura di BioPharma Solutions situati a Bloomington, nell'Indiana. Ulteriori dettagli in merito all'intesa non sono stati divulgati.