Vaccino Covid, al via i richiami allo Spallanzani

Iniziati i richiami dei vaccini anti Covid all'Ospedale Spallanzani di Roma. Tra le persone ad aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer il medico Uscar Angelo Bastone. "Insieme a me stanno ricevendo la seconda dose altri colleghi, nella giornata di oggi è previsto che circa 100 gli operatori sanitari riceveranno la seconda dose", ha detto all'Adnkronos, evidenziando che "tra di noi non ci sono stati avventi avversi solo molto entusiasmo, speriamo di raggiungere numeri sempre maggiori per alzare un muro sempre più alto per questo nemico".