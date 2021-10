Vaccino covid, Altems: "In Lombardia copertura più alta, Bolzano ultima"

"La Regione caratterizzata dalla copertura vaccinale più alta" contro il covid-19 - "è la Lombardia (75,5%) mentre la provincia autonoma di Bolzano ha la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale più bassa (61,1%). In Italia il 71,6% della popolazione risulta totalmente immunizzata". Lo riferisce Americo Cicchetti, direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di Roma, commentando il 70esimo Instant Report Covid-19 dell'Altems. "A livello nazionale - evidenzia il report - si registrano le seguenti percentuali di somministrazioni delle prime dosi per le fasce di età considerate: 12-19 anni (69%), 20-49 anni (80%), 50-69 (84%), 70-79 (89%), over 80 anni (93%). La media nazionale (che considera la fascia di età maggiore di 12 anni) è pari al 83%".

La pandemia "è sotto controllo in Italia: all'aumentare delle vaccinazioni anti-Covid è ormai palese il caso degli indici epidemici", si sottolinea nel report. "La strategia del Governo di continuare a incentivare le vaccinazioni e al contempo mantenere le mascherine nei luoghi chiusi - afferma Americo Cicchetti, direttore dell'Altems - risulta essere la strategia migliore che sta mostrando i suoi risultati soprattutto in questo periodo in cui si stanno manifestando timidamente i primi casi di influenza stagionale".