Vaccino Covid, arriva norma su operatori sanitari no-vax

Il governo interverrà con un provvedimento sugli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid. "Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo", "immagino sia un decreto". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa.

Una norma per valutare l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i sanitari è "al vaglio. Però bisogna anche riconoscere che l'adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto residuale, e credo che questo vada riconosciuto" ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo a una domanda in conferenza stampa

"Tutti gli operatori sanitari hanno svolto un lavoro straordinario e hanno dato anche un esempio positivo - ha sottolineato il ministro - C'è un pezzetto, molto minimale, che ora stiamo provando anche a formalizzare sul piano quantitativo, e su questo stiamo valutando l'intervento con una norma".

"Ma la stragrande maggioranza dei nostri medici e dei nostri infermieri - ha ribadito Speranza - in maniera del tutto volontaria ha risposto positivamente, dando anche il buon esempio rispetto all'obiettivo della vaccinazione".