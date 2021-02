Vaccino covid Astrazeneca, Germania verso ok anche per over 65

(Adnkronos)

Germania verso l'approvazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche per le persone di età superiore ai 65 anni. È questo l'orientamento della Commissione per le vaccinazioni, dopo la pubblicazione dello studio dell'Università di Edinburgo sull'efficacia anche per questa fascia di età sui dati raccolti in Scozia.



"È possibile, lo faremo", ha dichiarato il presidente della Commissione, Thomas Mertens. "La Commissione pubblicherà "molto presto una nuova raccomandazione aggiornata". In Germania rimangono non utilizzate decine di migliaia di flaconi del vaccino AstraZeneca.