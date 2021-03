Vaccino covid AstraZeneca, stop in Danimarca

(Adnkronos)

Stop all'uso del vaccino covid AstraZeneca in Danimarca per il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Lo ha deciso il ministro della Salute, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione in persone vaccinate, riportano i media internazionali. Il ministro Magnus Heunicke ha comunque precisato, su twitter, che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al vaccino.

AstraZeneca: "Dati confermano che vaccino sicuro e ben tollerato"

"La sicurezza del vaccino" contro Covid-19 "è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato". Così AstraZeneca, in una nota, dopo lo stop.