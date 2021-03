Vaccino Covid, Bertolaso: "Lombardia sopra media italiana"

In Italia "sono state inoculate 7,5 milioni di dosi di vaccino" anti Covid, "in Lombardia ne abbiamo fatto 1,3 milioni. La Lombardia rappresenta il 16% della popolazione italiana e le dosi somministrate in Lombardia rappresentano il 18% di quelle italiane. Questi sono numeri, non polemiche, che confermano che la Lombardia, se non prima in classifica, è sicuramente sopra la media rispetto ai dati nazionali". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia per il piano vaccinale anti Covid, intervenendo a 'Mattino Cinque' su Canale 5.

Sul malfunzionamento delle prenotazioni Bertolaso ha sottolineato: "Io sono qui per vaccinare e non per sistemare la parte informatica della Regione Lombardia. Quando questa componente informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d'Europa". "Poi che qualcosa non funzioni è assolutamente vero. Credo di essere stato il primo a criticarlo", ha detto di Aria, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti.

"Io non sono mai soddisfatto quando bisogna cambiare qualcuno che corre insieme a me per cercare di vincere questa difficilissima sfida. Io sarei stato soddisfatto se arrivando qui ai primi di febbraio avessi trovato una struttura per l'informatica e le prenotazioni che funzionasse come mi aspettavo che dovesse funzionare in Regione Lombardia", ha aggiunto.

Nessuno sta sabotando i vertici di Regione Lombardia nella campagna vaccinale contro il Covid, ha detto il consulente del presidente della Regione Lombardia. "Nel modo più assoluto lo escludo - ha spiegato Bertolaso - Non è una questione di sabotaggio. Di fronte a questa pandemia se ci fosse qualcuno che ha voglia di sabotare sarebbe semplicemente un criminale".

Ed ha sottolineato che "questa pandemia non ha nessun colore politico, siamo tutti concentrati a cercare di vincere questa sfida e se c'è qualcuno che vuole entrare a gamba tesa lo fa sapendo di creare un danno enorme al proprio Paese e non a un individuo o a una componente politica. Sono sicuro che si tratti solo di una questione di organizzazione che non è ancora al livello che i lombardi si aspettano".

Quanto ai vaccini anti Covid, "neanche una fiala" è stata buttata in Lombardia dall'inizio della campagna vaccinale. Il vaccino di AstraZeneca, ha spiegato, "si può anche utilizzare anche il giorno dopo e la siringa che non sia stata utilizzata può essere tenuta in frigorifero fino al mattino dopo. Per Moderna le dosi sono talmente poche che ogni singola goccia va a ruba, mentre per Pfizer c'è una fila lunghissima ogni giorno".