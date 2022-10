Vaccino covid, Biden domani riceve la quinta dose

Domani Joe Biden riceverà un nuovo 'booster' del vaccino anti Covid: sarà quindi la quinta volta che il presidente sarà immunizzato contro il virus. Lo ha reso noto la Casa Bianca specificando che il presidente "pronuncerà un discorso sulla lotta al virus", teso ad incoraggiare gli americani a fare questo nuovo vaccino contro le varianti di Omicron. Biden ha fatto il suo ultimo booster a fine marzo. A fine luglio è risultato positivo al Covid, ed è stato sottoposto alle cure con un antivirale.

Tre giorni dopo l'annuncio della guarigione, Biden è risultato positivo di nuovo, in quello che i medici della Casa Bianca descrissero come un caso di "ricaduta" che può verificarsi quando si assumono gli antivirali. In tutte e due le occasioni, Biden - secondo i bollettini dei suoi medici - ha avuto lievi sintomi ed ha potuto continuare a lavorare in isolamento.

"Quando il mio predecessore ha avuto il Covid è stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso. Io ho preso il Covid e ho lavorato dal piano di sopra della Casa Bianca: la differenza sta ovviamente nei vaccini", disse lo stesso Biden, riferendosi a quando Donald Trump contrasse il virus nell'ottobre del 2020 prima della campagna vaccinale.

Secondo i dati del Cdc, se il 68% degli americani è pienamente vaccinato, cioè ha fatto le prime due dosi, solo il 48% ha fatto il secondo booster.