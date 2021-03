Vaccino Covid, Costa: "Subito obbligo per personale sanitario"

Introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per chi lavora nelle strutture sanitarie: lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Dobbiamo introdurre subito l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Non è accettabile che un cittadino bisognoso di cure entri in una struttura sanitaria e corra il rischio di essere contagiato da chi dovrebbe curarlo e tutelarlo. Tutto questo è surreale", dice Costa, ospite di 'Tra poco in edicola' su Rai Radio1.

"I pazienti hanno il diritto di entrare in ospedali sicuri e controllati -sottolinea-. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari dovrebbero vaccinarsi non solo per senso di responsabilità, ma anche per dovere etico di proteggere se stessi e coloro che assistono. Il vaccino è il dispositivo di protezione individuale più importante che abbiamo contro il Covid-19. Pertanto, auspico un intervento normativo in tempi rapidissimi. E' un provvedimento di buon senso. Sbaglia chi ne fa una battaglia ideologica".