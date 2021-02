Vaccino Covid, De Luca: "Ho fermato io le Primule"

(Adnkronos)

"Mi pare di capire che si tolgono alcune stupidaggini previste dal commissario, le Primule assolutamente inutili, peggio dei banchi a rotelle". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.



"Mi permetto di rivendicare qualche merito nell'aver bloccato l'operazione Primula, 10 milioni di euro buttati a mare che potrebbero essere dati al personale sanitario e infermieristico come incentivo nella battaglia anti Covid", ha aggiunto De Luca secondo cui "l'unica cosa che a mio avviso avremmo dovuto fare anche come commissario nazionale è l'unica cosa che non è stata fatta, cioè prendere le misure necessarie per fornire l'Italia delle tecnologie indispensabili per produrre in Italia, magari su licenza di Pfizer, Moderna o Astrazeneca, i vaccini per i nostri concittadini. Con un lavoro di 6-7 mesi avremmo dotato tante nostre aziende delle tecnologie necessarie a produrre i vaccini. Non lo abbiamo fatto, per la verità neanche l'Europa, ma avremmo dovuto fare questa come scelta principale. Così oggi noi siamo in attesa di quello che decidono le case produttrici. Abbiamo avuto meno della metà dei vaccini che erano stati programmati", ha concluso De Luca.