Vaccino covid, "distribuite a Regioni quasi 425mila dosi Astrazeneca e Moderna"

(Adnkronos)

Sono state consegnate tutte le 292.800 dosi del vaccino AstraZeneca e le 132.000 del vaccino Moderna, arrivate tra l’11 e il 12 febbraio presso l'aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nella giornata di ieri, è avvenuta la distribuzione nelle varie Regioni con il concorso di Sda e delle Forze Armate nell'ambito dell'"Operazione Eos".

Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus. Per il trasporto e la consegna sono stati impiegati circa 60 militari, 20 mezzi dell'Esercito, 20 mezzi di Sda e un velivolo C27J dell'Aeronautica Militare che è atterrato in Sardegna presso l’Aeroporto di Decimomannu.

Inoltre la Difesa ha costituito 5 snodi principali mettendo a disposizione alcune infrastrutture delle Forze Armate nelle città di: Genova (Chiavari), Piacenza, Bologna, Foggia e Catania. 102 sono state le destinazioni raggiunte nella giornata di ieri e tutti gli spostamenti sono stati scortati dai militari dell'Arma dei Carabinieri.