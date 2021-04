Vaccino Covid, dosi Pfizer arrivate in Italia

Arrivate questa mattina all'aeroporto militare di Ciampino, a Roma, diverse dosi di vaccino anti-Covid19 di Pfizer/Biontech. Le dosi sono arrivate in Italia da Lipsia e sono destinate a varie località del nostro Paese. In occasione della campagna vaccinale contro la pandemia in atto, la Polizia di Stato, ha pianificato i servizi di scorta al fine di assicurare che i trasferimenti avvengano nella massima sicurezza. I vaccini sono stati quindi scortati da Roma a diverse città del centro Italia.