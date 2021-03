Vaccino Covid, Ema: "Da primi dati efficacia anche contro trasmissione virus"

"I dati preliminari" sulla somministrazione nella popolazione dopo i trial clinici "suggeriscono che i vaccini non solo riducono la malattia e la mortalità per Covid-19, ma anche la trasmissione virale". Lo sottolinea l'Agenzia europea del farmaco, Ema, durante un public meeting sui vaccini anti-Covid nell'Ue. "Sono necessari ulteriori studi per confermare questo effetto", precisa l'Ema.

L'agenzia sottolinea anche che "tutti i vaccini per Covid-19 approvati nell'Unione Europea hanno mostrato un rapporto rischi-benefici positivo nella prevenzione della malattia".

"I vaccini - ha evidenziato il direttore esecutivo dell'ente regolatorio, Emer Cooke - sono cruciali per il nostro ritorno a una vita normale". Il processo di "sviluppo e approvazione che di solito richiederebbe 10 anni, grazie alla mobilitazione senza precedenti si è compresso a un anno, offrendoci vaccini sicuri ed efficaci in tempo record, dai quali speriamo di avere un impatto positivo sul corso della pandemia".