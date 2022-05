Via libera a terza dose in adulti dopo ciclo primario con lo stesso Vaxzevria o con prodotti a mRna

Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino anti-Covid di AstraZeneca come booster. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato di autorizzare "una dose di richiamo (terza dose) di Vaxzevria* per gli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria con lo stesso vaccino o con un vaccino approvato a mRna".