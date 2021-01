Vaccino Covid, Ema: primi contatti per Sputnik

(Adnkronos)

"Abbiamo iniziato un dialogo con la società russa che ha sviluppato questo vaccino, lo Sputnik. Per il momento ci limitiamo a cercare di capire come sono fatti gli studi, come il vaccino è stato prodotto. Se il vaccino rispetta gli standard europei". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l'Ema, a Che tempo che fa.

"La valutazione del vaccino AstraZeneca è matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come finalizzare questa procedura", ha aggiunto.