Vaccino Covid, Fda autorizza uso di emergenza del monodose J&J

La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha approvato l'uso di emergenza del vaccino monodose di Johnson & Johnson contro il Covid-19. Dopo aver consigliato l'autorizzazione di questo farmaco venerdì scorso, il vaccino Johnson & Johnson è diventato il terzo accettato negli Stati Uniti insieme a quelli di Pfizer e Moderna. "L'autorizzazione di questo vaccino espande la disponibilità di vaccini, il miglior metodo di prevenzione medica per il Covid-19, ci aiuta nella lotta contro questa pandemia", ha detto il commissario della Fda Janet Woodcock in una dichiarazione.

Gli Stati Uniti si aspettano di ricevere il primo lotto di 4 milioni di dosi lunedì prossimo e un totale di 20 milioni entro la fine di marzo, secondo NBC News. Le dosi possono essere conservate a temperature più basse rispetto ad altri vaccini e uno studio clinico mondiale ha dimostrato che il vaccino Johnson & Johnson è efficace al 66% nella prevenzione delle varianti del coronavirus e all'85% nella protezione dei casi gravi.