Vaccino Covid, Figliuolo: "Tre milioni di dosi in arrivo a fine mese"

"Io confermo le circa 3 milioni di dosi per fine mese che ci porteranno ad un totale, da inizio campagna, di 14 milioni e 170 mila dosi di vaccino, rispetto allo stimato iniziale che era di 15 milioni e 600 mila, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato aziende e di questo ritengo si debba dare atto all'intervento del nostro primo ministro". Così il Commissario straordinario all'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso dell'inaugurazione dell'hub vaccini della Fiera di Genova. "Non siamo venuti a fare passerelle - ha spiegato - abbiamo visto inoculare vaccini questo è ciò che dobbiamo fare. Il compito della struttura è far arrivare i vaccini in tempo e nelle quantità previste". "Questo centro da 50 linee vaccinali - ha proseguito - si aggiunge ai 2000 che già abbiamo. Questo è il discorso della strategia vaccinale: capillarizzazione da una parte e grandi hub vaccini nelle aree metropolitane".

Figliuolo ha poi reso noto che è stato "iniziato un giro di verifica su tutte le regioni, ma verifica vuol dire vedere che quello che noi ci immaginiamo in sede di pianificazione sia poi la realtà e se ci sono scostamenti rispetto al piano prendere dei correttivi. Abbiamo visto buone pratiche, sentito e visto che ci sono delle cose da migliorare. Noi dobbiamo fare arrivare i vaccini bene. Domani in Liguria arriverà la quota del milione di Pfizer che già da questa notte ha visto l'arrivo in altre regioni e poi bisogna essere in grado di di inoculare facendo priorità sui più fragili e gli anziani: li dobbiamo mettere in sicurezza per poi riaprire".

"Al sindaco di Genova ho detto che è stato un coraggioso: lui ha detto voglio vedere la Liguria prima regione ad essere vaccinata. Questo è un auspicio ma sono sicuro che sarà una realtà. Io sono convinto che l'Italia prendendo esempio anche da quello che si sta facendo a Genova ce la farà". "Complimenti per questo centro - ha aggiunto Figliuolo congratulandosi con gli operatori coinvolti nell'apertura dell'hub della Fiera - devo dare atto che è stata messa in piedi una grande organizzazione".