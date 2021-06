Vaccino Covid Gb, terza dose in autunno

Covid in Gran Bretagna, in autunno partirà un programma di richiami. La seconda dose del vaccino offre una protezione forte, ma nel Paese preoccupa soprattutto la variante Delta. "Al momento stiamo sperimentando quale combinazione di dosi sia maggiormente efficace" spiega il ministro della Salute, Matt Hancock in un'intervista alla Bbc. "Una volta che avremo i risultati di questo trial, nelle prossime settimane, allora definiremo il piano completo del programma di richiami in autunno. Dobbiamo essere certi di avere una logistica che funzioni" conclude.