Vaccino Covid, in Emilia Romagna stop prenotazioni per under 60

Stop alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per gli under 60 in Emilia Romagna. Secondo quanto si apprende, in attesa di capire le modalità relative alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, la Regione ha sospeso le prenotazioni per coloro che fanno parte delle categorie prioritarie e hanno meno di 60 anni, mentre invece è aperta la prenotazione alle altre categorie. Domani, in visita agli hub vaccinali di Bologna e Ferrara, arriveranno il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.