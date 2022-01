Vaccino covid in Italia, il punto

In totale 113.857.687 somministrazioni, oltre 89% over 12 con almeno una dose

E' di 113.857.687 il totale delle somministrazioni in base ai dati aggiornati del report sui vaccini anti-Covid 19. Il totale con almeno una dose è di 48.186.359 persone, l'89,22% della popolazione over 12. Il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è di 46.533.713, l'86,16% della popolazione over 12.

Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è 431.707 persone, lo 0,80 % della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose e i guariti da al massimo 6 mesi sono in totale 48.618.066, ossia il 90,02 % della popolazione over 12.

Nella fascia 5-11 anni, il totale con almeno una dose è pari al 12,56% (459.251), lo 0,02% ha completato il ciclo vaccinale.