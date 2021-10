Vaccino Covid, in Italia somministrate 88,5 milioni di dosi

Ha completato il ciclo vaccinale l'81,95% della popolazione over 12

Le dosi di vaccino anti covid-19 somministrate in Italia sono pari a 88.509.971. E' quanto emerge dal report del commissario straordinario aggiornato alle 21.13 di oggi. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 46.424.403, l'85,96% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.262.785, l'81,95% della popolazione over 12. Le persone che hanno ricevuto la terza dose addizionale sono 202.621, il 23,08% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale mentre sono 741.687 (il 24,82% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi) quelle oggetto di dose booster.