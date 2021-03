Vaccino Covid, in Sicilia anche in chiesa

Vaccinazioni contro il coronavirus anche nelle chiese della Sicilia. Nella regione, infatti, "la Conferenza episcopale italiana ha messo a disposizione fino a 500 diocesi, quindi si provvederà a somministrare dosi vaccinali in chiesa qualora la diocesi abbia la possibilità di raggiungere le 50 prenotazioni" ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid 19, parlando in audizione sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2.