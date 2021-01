Vaccino Covid, Ippolito: "Rinvio vaccinazioni over 80, no alternative"

(Adnkronos)

"Non ci sono alternative allo slittamento delle vaccinazioni degli over 80: i vaccini non ci sono. Non si può fare altro. Ma le persone di questa fascia di età sono quelle maggiormente a rischio per le quali è necessario utilizzare il massimo delle precauzioni per proteggerli. E a questo punto il rispetto delle misure deve essere elevatissimo". Lo ha detto all'Adnkronos Salute, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

"In questa situazione è necessario tutelare al meglio tutte le persone fragili", ha detto Ippolito sottolineando che, in generale, "i dati di questi giorni indicano un leggero miglioramento della situazione pandemica ma che ha ancora bisogno di monitoraggio. Abbiamo già visto riduzioni e poi riprese, non bisogna cantar vittoria".