Vaccino Covid, Iss: "Più che dimezzati i casi tra operatori sanitari"

(Adnkronos)

I casi di Covid tra gli operatori sanitari sono più che dimezzati grazie alla vaccinazione. Da metà gennaio infatti, ovvero dall'inizio della campagna vaccinale, l'Istituto superiore di sanità certifica il trend in calo "verosimilmente attribuibile al completamento del ciclo vaccinale in una buona percentuale di soggetti appartenenti a questa categoria", si legge nel report integrale, aggiornato al 17 febbraio.

"Da metà novembre - spiegano i ricercatori - la percentuale di operatori sanitari ha superato il 5% del totale dei casi. Benché dati delle ultime due settimane siano ancora in fase di consolidamento, dalla metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione dei casi tra gli operatori sanitari", mentre ora, come si evince dal grafico pubblicato sul report, questa percentuale è scesa al 2%. Ma "questo numero - aggiungono i ricercatori - è verosimilmente sottostimato in quanto questa informazione può richiedere tempi più lunghi per un suo consolidamento".