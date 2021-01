Vaccino Covid, Istituto Pasteur si ferma: "Poco efficace"

Parigi, 25 gen. (Adnkronos)

L'Istituto Pasteur, il più importante ente francese per la ricerca, ha annunciato che fermerà il suo progetto principale per lo sviluppo di un vaccino anti-Covid, portato avanti in collaborazione con la società farmaceutica americana Merck, dopo che i primi test clinici si sono dimostrati "non sufficientemente efficaci".

Nella somministrazione all'uomo, "il vaccino candidato è stato ben tollerato, ma le risposte immunitarie indotte sono risultate inferiori a quelle osservate nelle persone guarite da un'infezione naturale, nonché a quelle osservate con i vaccini autorizzati contro il Covid-19", ha dichiarato l'Istituto Pasteur in una nota, nella quale si precisa che si "continueranno a sviluppare altri vaccini candidati arrivati alla fine della fase preclinica".