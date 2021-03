Vaccino Covid Italia, ad oggi oltre 8 mln di dosi somministrate

(Adnkronos)

Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia. Ad oggi, nel nostro Paese sono 8.029.789 le dosi di vaccino anti-Coronavirus somministrate, per un totale di 2.552.563 di persone che hanno già eseguito la prima e la seconda dose. E' quanto risulta dall'aggiornamento delle 15:30 del report vaccini anti-Covid. Le dosi già consegnate alle Regioni a oggi sono 9.577.500, di cui ne sono state somministrate l'83,8%. In testa per percentuale di dosi iniettate c'è la Valle d'Aosta con il 93,9% seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (91,1%). Fanalini di coda la Sardegna con il 71,6%, la Calabria (72,4%) e la Liguria (72,7%). Le altre quindici Regioni e la Provincia Autonoma di Trento si attestano sopra l'80% di vaccini somministrati.