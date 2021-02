Vaccino covid Italia, "quando arriva il mio turno?" Lo dice il calcolatore (più o meno)

(Adnkronos)

Vaccino covid, quando arriva il mio turno? La domanda che in Italia si pongono milioni di persone ogni giorno adesso ha (più o meno) una risposta. Online il sito Omnicalculator ha realizzato uno strumento che dovrebbe indicare i tempi di attesa approssimativi.

"Quando sarà il mio turno? Per rispondere a questa domanda abbiamo creato il calcolatore per l’attesa per il vaccino che permette di stimare quante persone ci sono davanti a te nella coda per il vaccino per il COVID-19 in Italia. Inoltre, questo strumento predice anche quanto potresti dover attendere per essere vaccinato e quando potresti ricevere la prima dosi. Tutto questo basandosi sul piano nazionale di vaccinazioni e l’andamento effettivo", si legge nella pagina abbinata al form da compilare. Il sistema "è basato sull’elenco delle priorità lanciato dal governo che potete consultare qui".

Bisogna indicare la propria età, specificare l'appartenenza a determinate categorie: operatore sanitario, ospite/operatore Rsa, donne incinte, soggetti affetti da patologie specifiche, personale scolastico, forze dell'ordine.

Il risultato ottenuto è "la stima del minimo e massimo numero di persone che sono davanti nella coda per il vaccino. Il risultato indicherà anche quanto tempo potrebbe volerci prima che riceva entrambe le dosi di vaccino in base al tasso di vaccinazioni, venendo così completamente protetto".

Il disclaimer è eloquente: "Facciamo del nostro meglio per rendere i nostri calcolatori Omni il più precisi e affidabili possibile. In ogni caso, questo calcolatore non può sostituire il parere di un medico. Consulta il tuo medico prima di farti somministrare il vaccino, o in caso di qualunque dubbio". In questo modo, si può digerire con relativa leggerezza il risultato finale che si rischia di ottenere: "Prendendo in considerazione il tuo profilo, ci sono tra 21.227.196 e 34.577.605 persone davanti a te nella coda per il vaccino in Italia. Prendendo in considerazione il tasso di vaccinazione pari a 1.166.000 a settimana e il tasso di copertura vaccinale pari a 70.8%, dovresti ricevere il vaccino tra 7/11/2021 e 16/4/2022. Invece la seconda dose ti dovrebbe essere somministrata tra 28/11/2021 e 7/5/2022".