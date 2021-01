Vaccino covid, la mappa nel mondo: dove e quali vengono usati

(Adnkronos)

Dopo un anno di ricerche e test su oltre 230 candidati vaccini contro il Covid-19, sono sette quelli attualmente in uso in almeno un paese. A luglio, la Cina è stata la prima al mondo a somministrare dosi di un vaccino alle categorie della popolazione più a rischio, quello prodotto dal Chinese National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Ad agosto, tuttavia, è stato lo Sputnik V, prodotto in Russia dal Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja, a diventare il primo vaccino contro il coronavirus registrato ufficialmente.

A dicembre, il Regno Unito è stato il primo paese al mondo a dare il via libera all’uso del vaccino prodotto dalla azienda statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech, mentre il 3 gennaio 2021 è stato il primo ad inoculare dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca. Con il nome Covishield, quest’ultimo viene prodotto anche dal Serum Institute of India ed è stato approvato, tra gli altri, dalle Seychelles, il primo paese africano ad avviare un programma di immunizzazione. L’India stessa usa anche il Covaxin, il primo vaccino anti-covid prodotto internamente.

A metà dicembre, gli Stati Uniti sono invece stati i primi a concedere l’autorizzazione per l’uso del vaccino Moderna. Il 13 e 14 gennaio, Indonesia e Turchia sono stati i primi paesi al di fuori della Cina a lanciare la campagna vaccinale con il Sinovac, dell’azienda farmaceutica con sede a Pechino.

Di seguito, la lista completa dei paesi che hanno già avviato il loro programma di immunizzazione usando almeno uno dei sette vaccini approvati fino ad ora secondo i dati disponibili sul sito ourworldindata.org

- OXFORD/ASTRAZENECA/COVISHIELD: Regno Unito, Galles, Irlanda del Nord, Bangladesh, India, Marocco, Myanmar, Seychelles, Scozia

-PFIZER/BIONTECH: Austria, Bahrain, Moderna, Bermuda, Bulgaria, Canada, Cile, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Regno Unito, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibrilterra, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Olanda, Cipro del Nord, Irlanda del Nord, Norvegia, Oman, Panama, Polonia, Portogallo, Romania. Arabia Saudita, Scozia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Galles.

-MODERNA: Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Islanda, Israele, Italia, Lituania, Olanda, Spagna, Stati Uniti

-SPUTNIK V: Argentina, Bielorussia, Russia, Serbia

-SINOPHARM: Bahrain, Serbia, Seychelles, Emirati Arabi Uniti, Egitto

-SINOVAC: Brasile, Cina, Indonesia, Cipro del Nord, Turchia

-COVAXIN: India